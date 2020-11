Lob für Eintrachts Yari Otto – „Er ist immer sofort voll da“

Fünf Einsätze nach sieben Spieltagen hören sich für einen 21-Jährigen nicht schlecht an, vor allem wenn es seine erste Saison in der 2. Fußball-Bundesliga ist. Mit Blick auf seine gespielten Minuten wird Yari Otto mit seiner persönlichen Bilanz trotzdem nicht so richtig zufrieden sein. 38 Minuten stand der Offensivspieler bisher nur für Eintracht Braunschweig in der 2. Liga auf dem Platz. Dass er trotzdem einen hohen Wert für die Löwen hat, bewies Otto am vergangenen Freitag als er in der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich für die Blau-Gelben in Sandhausen erzielte.

Schnell von null auf hundert

Nur 42 Sekunden benötigte der Stürmer nach seiner Einwechslung, um den Ball im Tor des Gegners unterzubringen. Für so einen perfekten Joker-Auftritt ist sicherlich auch immer das nötige Quäntchen Glück erforderlich, aber Otto besitzt auch Qualitäten, die das Gelingen einer Einwechslung bei ihm wahrscheinlicher als bei anderen Spielern machen, wie Eintrachts Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann betont. „Yari ist immer sofort voll da, wenn er reinkommt“, lobt er. Einsatz, Wille, Leidenschaft – all das würde bei dem Talent stimmen, selbst wenn das zuvor lange auf der Bank ausharren musste. „Wenn man nur kurz reinkommt, muss man noch mehr Gas geben. Ich freue mich sehr, dass ich dem Team mit meinem Treffer helfen konnte“, sagte Otto nach dem Spiel in Sandhausen und unterstrich damit erneut seinen tadellosen Charakter, dem ihm alle bei der Eintracht stets bescheinigen.

Seine Premierentore sind unvergessen

Die Verantwortlichen um Trainer Daniel Meyer wissen, was sie an dem Youngster haben. Deshalb tut es ihnen manchmal auch etwas weh, dass Otto in seinem dritten Jahr bei der Eintracht weiterhin auf seinen Durchbruch zum Stammspieler warten muss. Bereits in der 3. Liga gab es Phasen, in denen Otto auf dem Sprung schien, doch von Dauer war diese Entwicklung nicht, obwohl der Angreifer immer durch Einsatz bestach und auch wichtige Tore erzielte. Unvergessen sind seine zwei ersten Pflichtspieltreffer für die Eintracht in seinem Premierenjahr, die den Löwen einen 2:0-Sieg gegen Jena brachten. Damals war Otto ebenfalls nach einer Einwechselung erfolgreich, 14 Minuten benötigte er nur für seinen Doppelpack.

Im Training immer mit vollem Einsatz

Es entspricht durchaus den Erwartungen, dass der Ex-Wolfsburger nach dem Aufstieg bisher nicht in der Anfangsformation stand. Die 2. Liga ist für ihn wie viele andere Spieler Neuland, gestandene Akteure haben aufgrund ihrer Erfahrung einen Vorteil. Doch Otto versucht bei der täglichen Arbeit, durch Fleiß und Einsatz diesen Nachteil auszugleichen. „Yari ist ein super Trainingsspieler, der immer alles gibt und sich nicht hängen lässt, selbst wenn er mal eine Zeit lang nicht spielen sollte“, sagt Vollmann. Für seinen Eifer und seine Geduld wurde Otto jetzt endlich belohnt. Der wichtige Treffer in Sandhausen wird auch ihm persönlich gut getan haben und Trainer Meyer zeigen, dass er immer auf den Stürmer bauen kann.

Otto hofft auf mehr Einsatzzeit

Vielleicht werden die Einsatzminuten von Otto in den nächsten Wochen auch etwas mehr. Als junger Spieler ist seine Entwicklung sicherlich nicht zu Ende, und Meyer hatte bereits vor der Saison angedeutet, dass er sich Otto als Teil einer Doppelspitze gut vorstellen kann. Der Spieler wird aber auch genau beobachten, wie viele Chancen er in dieser Saison erhält. Sein Vertrag bei der Eintracht läuft im nächsten Sommer aus, und zumindest Vollmann kann sich eine Verlängerung gut vorstellen. „Wir müssen Yari eigentlich noch ein weiteres Jahr zugestehen, in dem er sich entwickeln kann“, sagt der Geschäftsführer. Denn so toll das Tor in der Nachspielzeit kurz nach der Einwechslung in Sandhausen auch war, langfristig will Otto bei den Blau-Gelben nicht nur ein Mann für die letzten Minuten sein.