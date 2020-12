Jasmin Fejzic hält in der Schlussphase den Eintracht-Sieg fest

Lange hatte sich Daniel Meyer gegen einen Torwartwechsel gesträubt. Doch vor dem 2:1-Heimsieg am Samstag gegen den FC St. Pauli hat der Eintracht-Coach ihn dann doch vollzogen. Anstelle von Felix Dornebusch hütet im Kellerduell der 2. Fußball-Bundesliga Jasmin Fejzic das Tor der Braunschweiger. Und Meyer konnte hinterher mit seiner Entscheidung zufrieden sein. In den letzten Spielminuten hielt Routinier Fejzic mit einer Glanzparade sowie einer weiteren guten Aktion den wichtigen Sieg der Löwen fest.

„In der Schlussphase hält Jasi zwei Bälle überragend. Er freut mich für ihn, dass er seine gute Verfassung bestätigen konnte“, lobt Meyer den 34-jährigen Schlussmann. Der hatte sich in den vergangenen Wochen wiederholt auf der Ersatzbank wiedergefunden, obwohl Sommer-Neuzugang Dornebusch nicht überzeugen konnte. Der Ex-Nürnberger machte zwar kaum grobe Schnitzer, strahlte aber nie 100-prozentige Sicherheit aus und avancierte auch in keinem Spiel mit starken Paraden zum Matchwinner für die Blau-Gelben. So wie Fejzic nun gegen St. Pauli.

Meyer: Darmstadt-Spiel war eine Zäsur

Meyer hatte sich zuletzt immer wieder vor Dornebusch gestellt und ihn vor allem gegen Kritik aus Fankreisen verteidigt, doch nach dem Spiel in Darmstadt war dem Trainer wohl klar geworden, dass er auch dem Keeper keinen großen Gefallen tut, wenn er weiter an ihm festhält. „Das Darmstadt-Spiel war für uns eine Zäsur“, erklärte Meyer. Er habe Dornebusch mit der Herausnahme auch „schützen wollen“. Eine weitere Partie, in der der 26-Jährige nicht überzeugt hätte, und es wären wohl deutlich mehr Eintracht-Fans gewesen, die über ihn bereits den Stab gebrochen hätten.

Der Eintracht-Coach war froh, dass er mit Fejzic eine Alternative zur Hand hatte, die er jederzeit bedenkenlos bringen kann, selbst wenn sich der Bosnier inzwischen bereits im Herbst seiner Karriere befindet. „Wir wollten hinter einer erneut veränderten Dreierkette diesmal Jasi haben, der viel Erfahrung hat, in einer sehr guten Verfassung ist und auch die Unterstützung des Umfelds besitzt, um Druck aus dieser Thematik zu nehmen“, sagte Meyer zur Torwart-Diskussion.

Auch mit Fejzic gibt es einen frühen Rückstand

Die wird nach dem Auftritt von Fejzic nun wohl erstmal deutlich geräuschloser ablaufen. Es ist zu erwarten, dass Fejzic auch im nächsten Heimspiel gegen Osnabrück zwischen den Pfosten steht. Der Routinier strahlt eine Ruhe aus, die der Eintracht in dieser Phase gut tut.

Eines konnte aber auch Fejzic nicht verhindern. Nämlich, dass die Löwen erneut einen frühen Rückstand kassierten. „Es ist nicht mehr in Worte zu fassen, dass wir wirklich immer mit der ersten Aktion das Gegentor bekommen. Das ist bitter und muss man erstmal verkraften“, sagte Meyer. Sorgenfrei kann er also auch mit Fejzic im Tor nicht auf die nächsten Spiele schauen. Doch er ist froh, dass er den Routinier hat.