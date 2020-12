Aus im DFB-Pokal: Eintracht Braunschweig unterliegt Dortmund 0:2

Viel hat nicht gefehlt. Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat in der 2. Runde des DFB-Pokal zumindest zeitweise an der Sensation geschnuppert. Die Löwen gerieten gegen das Bundesliga-Topteam Borussia Dortmund durch ein Tor von Ex-Nationalspieler Mats Hummels zwar relativ früh in Rückstand, doch anschließend hielt die Eintracht die Partie lange offen und besaß sogar Chancen zum Ausgleich. Letztlich gewann der BVB knapp mit 2:0 (1:0), weil Jadon Sancho in der Nachspielzeit mit seinem Tor für die Entscheidung sorgte.

Dortmund geht gegen Eintracht Braunnschweig in Minute 12 nach Freistoß in Führung

Die Braunschweiger hatten gehofft, möglichst lange hinten die Null zu halten. Doch nach zwölf Minuten war es ausgerechnet BVB-Verteidiger Hummels, der dieses Vorhaben zerstörte. Bei einem Freistoß von Sancho präsentierte sich die Eintracht-Abwehr im Strafraum unsortiert. Etwas unglücklich landete der Ball vor den Füßen vor Hummels, der Jasmin Fejzic aus der Drehung überwand.

Von Dortmunds talentierten Offensivkräften war dagegen erst mal nicht viel zu sehen. Natürlich hatte der BVB mehr Ballbesitz und versuchte, die Löwen früh unter Druck zu setzen. Doch Sancho, Julian Brandt und Co. übertrieben es etwas mit dem Kurzpassspiel. Sah gut aus, brachte aber keinen Vorteil. Auch, weil die Eintracht meist aufpasste und als Mannschaft engagiert gegen den Ball arbeitete.

Wenig Offensivwirbel vom BVB zu sehen

Trainer Daniel Meyer hatte seine Elf mit einer Dreierkette in der Abwehrkette beginnen lassen, die durch die Außenbahnspieler Lasse Schlüter und Fabio Kaufmann oft zur Fünfer-Reihe wurde. Davor versuchten die beiden laufstarken Sechser Patrick Kammerbauer und Yassin Ben Balla so viel abzuräumen wie möglich. Diese Taktik ging in der ersten Hälfte gut auf. Neben dem Führungstor von Hummels hatten die Gäste noch genau zwei gute Möglichkeiten. Einmal schoss Fejzic BVB-Angreifer Steffen Tigges (eigentlich 2. Mannschaft) an. Brandt nahm den Ball auf, schoss ihn aber aus guter Position und frei vor dem Tor drüber (22.). Ein anderes Mal war es Jude Bellingham, der nach einem Standard den Pfosten traf (34.).

Ansonsten war vom Dortmunder Offensivwirbel wenig zu sehen. Die Eintracht wurde daher nach und nach etwas mutiger. Marcel Bär hätte nach Vorarbeit von Schlüter fast sogar den Ausgleich erzielt, doch Marwin Hitz im BVB-Tor war auf dem Posten (23.). Und dann hätte die Eintracht nach einem starken Solo von Schlüter eigentlich einen Freistoß an der Strafraumkante erhalten müssen (45.). Das wäre kurz vor der Pause noch einmal eine gute Möglichkeit gewesen. Aber auch nach dem Seitenwechsel war die Eintracht nicht chancenlos. Die Dortmunder erhöhten zwar etwas den Druck und kamen zu vielen Abschlüssen, doch die beste Chance hatten die Hausherren. Suleiman Abdullahi setzte gut Bär in Szene, der seinem Gegenspieler Mateu Morey entwischte und aus 18 Meter abzog – Latte (56.). Die Eintracht war nun wirklich dran.

Eintracht hält das Spiel lange offen - 2:0-Treffer in der Nachspielzeit

Dortmund blieb anschließend weiterhin die bessere Mannschaft, doch die Blau-Gelben konnten die Partie bis in die Schlussphase offenhalten. Auch, weil die Gäste gute Chancen nicht nutzten. Allein Tigges hatte zwei, drei gute Möglichkeiten, die beste in der 85. Minute als Fejzic stark hielt.

In der Nachspielzeit war aber auch der Keeper geschlagen. Die Eintracht hatte alles nach vorne geworfen, Dortmund konterte und plötzlich lief Sancho allein auf Fejzic zu. Diese Chance ließ sich der Jungstar nicht nehmen und sorgte mit dem 2:0 für den BVB für die Entscheidung.

Schema:

Eintracht: Fejzic – Kaufmann (86. Schwenk), Wiebe (72. Ziegele), Wydra, Nikolaou, Schlüter – Kammerbauer, Ben Balla (80. Kroos) – Bär, Kobylanski (72. Otto) – Abdullahi (80 Proschwitz).

Dortmund: Hitz – Morey (83. Meunier), Hummels (46. Akanji), Zagadou, Guerreiro – Delaney – Bellingham (76. Witsel), Brandt (63. Reus) – Sancho, Tigges, Reyna (83 Hazard).

Tore: 0:1 Hummels (12.), 0:2 Sancho (90+2.).