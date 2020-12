Eintracht Braunschweig: So schlagen sich die Neuzugänge in Liga 2

Elf Spieler holte Eintracht Braunschweig im Sommer. Viele von ihnen gehörten über weite Strecken zur Startelf des Zweitliga-Aufsteigers, der 12 Punkte aus 13 Spielen bis zur kurzen Weihnachtspause sammelte und einen Rang über dem Relegationsplatz steht. Gleichwohl war es ein kompliziertes Halbjahr für die Löwen. Mit Teilerfolgen, herben Rückschlägen und immer wieder erfolgten Anpassungen. Nicht alle Personalentscheidungen erwiesen sich bislang als richtig.

Die elf Neuzugänge und Trainer Daniel Meyer im Wintercheck der Braunschweiger Zeitung:

Felix Kroos: Der prominenteste Neuzugang des Sommers schlug bislang noch nicht ein. Der 29-Jährige erhielt von Trainer Daniel Meyer schnell das Vertrauen, nachdem er seinen Fitness-Rückstand aufgeholt hatte. Mal spielte er ordentlich, mal tauchte er lange ab. Die Rolle im defensiven Mittelfeld des Aufsteigers ist für den gebürtigen Greifswalder nicht optimal. Kein Scorerpunkt. Bei seinen frechen Aktionen fehlte ihm häufig das Quäntchen Glück. Ein stabilerer Abwehrverbund im Rücken würde ihm guttun.

Dominik Wydra: Der Österreicher, der von Erzgebirge Aue kam, lieferte bereits starke Spiele. Allerdings unterliefen dem 26-Jährigen im noch wackligen Defensivkonzept der Löwen mitunter unerklärliche Schnitzer und Fehlpässe. Er wird als zentraler Part in der Dreierkette oft zu Unrecht als Sündenbock ausgemacht, weil er am Ende der Fehlerkette auftaucht. Muss konstanter werden.

Iba May: Der 22-Jährige kam vom VfL Wolfsburg II als Ergänzung für das zentrale Mittelfeld. In der Vorbereitung testete Meyer ihn auch auf der rechten Außenbahn. Knieprobleme nach der 1:4-Derbyniederlage in Hannover warfen den gebürtigen Berliner lange zurück. Bei Kurzeinsätzen im Pokal und in der Liga gefiel er mit seiner Physis. Der robuste Abräumer ist jedoch verständlicherweise noch nicht in der neuen Spielklasse angekommen.

Felix Dornebusch: Der Torhüter wurde mit der Perspektive geholt, die Nummer 1 bei der Eintracht zu werden. Nach dem Erstrunden-Erfolg im DFB-Pokal gegen Hertha BSC rotierte der gebürtige Wittener bereits in die Startaufstellung. Seine Vorderleute und er selbst konnten sich in den Ligaspielen gegenseitig keine Sicherheit verleihen. Der zuvor vereinslose Schlussmann hatte wenige Gelegenheiten, sich auszuzeichnen. Routinier Jasmin Fejzic verdrängte den ehemaligen Bochumer kurz vor der Weihnachtspause wieder.

Jannis Nikolaou: Der 27-Jährige verpasste in dieser Saison bislang keine Minute. Er ist auf ungewohnter Position in der Innenverteidigung oft Eintrachts solidester Spieler. Offensiv kam seine Kopfballstärke bisher wenig zum Tragen. Hinten hatte auch er mit individuellen Patzern zu kämpfen. Meyer sieht ihn eher im zentralen Mittelfeld, doch dafür ist er aktuell in letzter Reihe zu wichtig.

Michael Schultz: Trainer Meyer bezeichnete den Abwehr-Hünen im Sommer als einen seiner Ankerspieler. Diese Erwartung erfüllte der 27-Jährige noch nicht. Nach drei passablen Spielen zu Beginn wurde der 1,94-Meter-Mann nach dem 1:4 im Derby lange nicht berücksichtigt. Auch beim 0:4-Debakel in Darmstadt sah der ehemalige Mannheimer nicht gut aus, entschuldigte sich dafür via Social Media bei den Fans. Das Potenzial zum Zweitliga-Spieler hat Schultz, nur abgerufen hat er es noch nicht.

Nico Klaß: Kam aus der Regionalliga West von Rot-Weiß Oberhausen. Nach dem Ausfall von Niko Kijewski startete er mutig ins Abenteuer 2. Bundesliga. Danach mit unglücklichen Aktionen und schlussendlich verletzt. Die Anlagen sind vorhanden, doch der Sprung ist groß. Er braucht noch Zeit, ein stabiles Konstrukt mit Nebenleuten, an denen er wachsen kann. Das kann Eintracht im Abstiegskampf aktuell nicht immer bieten.

Yassin Ben Balla: Ablösefrei aus Duisburg gekommen, avancierte der Franzose zunächst zum Senkrechtstarter im zentralen Mittelfeld. Unangenehm und langbeinig stibitzte er den Gegnern reihenweise die Bälle. Anschließend ereilte den 24-Jährigen ein Formtief, das beinahe den gesamten Herbst andauerte. Die guten Balleroberungen blieben zwar, aber hinzu kamen zu viele Fehlpässe. Vor der Pause war der umtriebige Sechser, dessen Vertrag ausläuft, wieder stärker.

Suleiman Abdullahi: Der Rückkehrer von Union Berlin gibt nach wie vor Rätsel auf. Sein Tempo und seine Robustheit könnten den Nigerianer eigentlich zu einem gefährlichen Zweitliga-Angreifer machen, bislang blieb er den Beweis seiner Klasse allerdings schuldig. Eine Knieverletzung stoppte die Leihgabe mehrere Wochen. Davor und auch danach wirkte er oft wie ein Fremdkörper. Sein Anlaufverhalten mutet lust- und planlos an. Beim 0:3 gegen Fürth und beim 0:2 gegen Dortmund blitzte bei Läufen in die Tiefe und 50:50-Aktionen jedoch sein Können auf. Kann als Konterspieler noch ein Faktor werden.

Fabio Kaufmann: Der aus Würzburg gekommene Offensivspieler wurde von den Zweitliga-Verteidigern zu Saisonbeginn besonders ins Visier genommen und hatte eine Etage höher sichtlich Anpassungsschwierigkeiten. Doch sein Einsatz ist immer hoch, seine Ideen stimmig. Dass Meyer zuletzt mit echten Außenstürmern spielen ließ, kam dem 28-Jährigen zugute. Mit drei Treffern ist er Eintrachts zweitbester Torschütze hinter Nick Proschwitz (5).

Njegos Kupusovic: Der 19-Jährige, den die Eintracht von Roter Stern Belgrad holte, blieb bis jetzt unauffällig. Meyer kennt ihn aus Aue. Doch mehr als Kurzeinsätze traute er dem Mittelstürmer noch nicht zu. Daniel Meyer: Auch der Trainer ist ein Neuzugang. Seit dem Sommer gestaltet der 41-Jährige den Umbruch bei der Eintracht gemeinsam mit Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann. Und bislang läuft es durchwachsen. Auch aufgrund von Verletzungen gelang es dem Coach nicht, sein favorisiertes System mit der Dreierkette unantastbar zu machen. Seine Geradlinigkeit hilft dem Verein in dieser Phase, allerdings wirkte er bei der System- sowie Torwartfrage lange zu stur. Mit dem Aufsteiger ist er nahezu im Soll, was Punkte und Tabellenstand angeht. Nun muss aber Konstanz in Braunschweig einkehren, damit der Klassenerhalt gelingt.