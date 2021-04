Berggreen und Nielsen: So beurteilen sie Eintracht Braunschweig

Es war nicht schön anzusehen, aber den wichtigen Punkt im Abstiegskampf nimmt Eintracht Braunschweig niemand mehr weg. Der Fußball-Zweitligist trennte sich am Freitagabend im Eintracht-Stadion 0:0 vom SC Paderborn und blieb im neunten Spiel in diesem Kalenderjahr ohne Gegentor. Angriffsaktionen gab es in zähen 90 Minuten jedoch kaum zu bestaunen.

„Wir sind nicht in der Situation, um Kräfte zu sparen oder zu taktieren“, hatte Eintrachts Cheftrainer Daniel Meyer im Vorfeld der Partie gesagt. Und das sollte sich bewahrheiten. Paderborn startete entschlossen gegen abwartende Löwen, die im Vergleich zum 4:0-Erfolg beim VfL Osnabrück unverändert begannen.

Wenig offensive Glanzpunkte

Doch statt offensiver Glanzpunkte gab es in Durchgang eins vor allem harte Arbeit zu sehen. Im Kollektiv verteidigten die Blau-Gelben nahezu jede gefährliche Aktion des SCP weg. Und davon gab es in der Anfangsphase einige in Form von Standardsituationen. Die Ostwestfalen schafften es immer wieder mit geradlinigem Spiel ins letzte Drittel der Hausherren, was insbesondere Abwehrchef Oumar Diakhite zu nerven schien.

Es wäre jedoch ungerechtfertigt gewesen, wenn die Gäste in Führung gegangen wären, denn auch die Eintracht machte es ordentlich, ohne klare Chancen zu besitzen. Der Video-Schiedsrichter nahm den Löwen gar die Chance zur Führung. Nach einem leichten Kontakt zwischen Nick Proschwitz und Aristote Nkaka zeigte Schiedsrichter Nicolas Winter auf den Punkt, revidierte die Entscheidung nach Sichtung der Bilder jedoch berechtigterweise (18.).

Paderborner Treffer wird nicht gegeben

Und der vielgescholtene Kölner Keller sollte nach der Pause erneut gefordert sein. Eine Abseitsstellung von Passgeber Dennis Srbeny vor einem Treffer von Sven Michel wurde überprüft. Es ging jedoch mit Freistoß für die Eintracht weiter (50.).

Erst danach versuchte es die Eintracht über den mittlerweile eingewechselten Fabio Kaufmann mit flachem Spiel über die Flügel. Zuvor hatte die Meyer-Elf zur Verärgerung ihres Trainers häufig die Bälle lang geschlagen. Und auch Stürmer Nick Proschwitz wurde bei Ballannahmen hart von seinen Bewachern bearbeitet. Doch auch die Abwehr, in der von der 63. Minute an Routinier Benjamin Kessel für den angeschlagenen Brian Behrendt verteidigte, bekam mit den schnellen Paderbornern um Chris Führich nun mehr zu tun.

Kobylanski versucht es aus der Drehung

Vielversprechende Möglichkeiten gab es aber auf beiden Seiten kaum zu bestaunen. Ein Drehschuss von Martin Kobylanski in der 74. Minute, der deutlich über das Tor flog, war noch das Gefährlichste, was die Begegnung zu bieten hatte. Auf der Gegenseite klärte Diakhite umsichtig. Und in der 84. Minute hatte die Eintracht Glück, dass Paderborns Flügelstürmer Christopher Antwi-Adjei kläglich das Tor von Jasmin Fejzic verfehlte, der nach einem Pass von Michel schon geschlagen schien.

In der Schlussphase passierte nichts mehr, außer einer kleinen Rudelbildung nach einem vermeintlichen Foul vor dem Braunschweiger Strafraum. Die Eintracht ist schon am Dienstag (18.30 Uhr) bei der SpVgg Fürth erneut gefordert.