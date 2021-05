Das waren die letzten 15 Trainer bei Eintracht Braunschweig

... bis Ex-Spieler Torsten Lieberknecht drei Spiele vor Saisonende den Trainerposten übernahm und die Qualifikation noch rettete. Aus dem Feuerwehrmann wurde ein Dauerbrenner, der in seiner Amtszeit zwischen 2008 und 2018 mit der Eintracht erst in die 2. Liga und 2013 sogar in die Bundesliga aufstieg. Im Sommer 2018 war die Beziehung dann vorbei - nach dem Lieberknecht die Rückkehr in die 3. Liga nicht abwenden konnte.

Foto: Florian Kleinschmidt/BestPixels.de