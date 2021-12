Genuss war gestern – nun geht es für Eintracht weiter

Braunschweig. Eintracht Braunschweig will sich vom 5:0 gegen Meppen nicht blenden lassen und in Köln nachlegen.

Jannis Nikolaou plagten in dieser Woche Rückenprobleme. Er steht für das Spiel in Köln aber wohl zur Verfügung.

Ein bisschen Selbstzufriedenheit sei schon erlaubt, sagt Michael Schiele, der Trainer von Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig. Seine Mannschaft hatte am vergangenen Spieltag mit dem 5:0 gegen den SV Meppen einen fulminanten Auftritt hingelegt und sich reichlich Lob verdient. „Das war super, und man hat auch in den Spielen zuvor schon eine gute Entwicklung bei uns gesehen. Doch nun haben wir ein neues Spiel“, sagt Schiele vor der Auswärtspartie am Samstag (14 Uhr) bei Viktoria Köln.

Dort wollen die Blau-Gelben den Schwung mitnehmen. Allerdings ohne, sich zu sehr darauf zu verlassen, dass der gute Lauf einfach weitergeht. „So ein Spiel wie gegen Meppen sollte man schon genießen. Da ist vieles gut gelaufen“, sagt Schiele einerseits. Andererseits habe er in den vergangenen Tage auch genau hingeschaut, ob seine Spieler die Zügel etwas schleifen lassen.

Kein Schritt weniger

„Man geht nach so einem Sieg in die Trainingswoche rein und schaut, wie die Jungs drauf sind. Lockerheit und Spaß gehören schon dazu, aber es ist wichtig, dass keiner einen Schritt weniger macht. Aber das habe ich in dieser Woche nicht erkannt, daher lassen wir es mal weiter so laufen“, freut sich Schiele über die Selbstdisziplin seiner Mannschaft, die anscheinend genau weiß, dass die Kölner ein nicht minder schwerer Gegner werden, obwohl sie sich als Tabellenvierzehnter nur knapp vor der Abstiegszone befinden. „Es ist eine gute Mannschaft. Sie kommen über das Spielerische, wollen hinten rausspielen, haben Akteure, die sehr stark am Ball sind“, analysiert der Eintracht-Coach den Gegner.

Schiele muss neben den Langzeitverletzten Jannis Kleeberg und Lennart Schulze Kökelsum (steigt bald wieder ins Aufbautraining ein) in Köln wahrscheinlich nur Maurice Multhaup (Knochenquetschung) ersetzen. Der Mittelfeldspieler hatte zuletzt als Rechtsverteidiger agiert. Für ihn steht als erster Ersatz Danilo Wiebe bereit. Weitere Ausfälle befürchtet der Löwen-Trainer nicht. „Jannis Nikolaou hat am Mittwoch das Training aufgrund von Rückenproblemen abgebrochen, das reicht aber auf jeden Fall bis Samstag. Iba May hat auch ausgesetzt, das ist aber eher eine Vorsichtsmaßnahme gewesen“, berichtet Schiele.

Schiele denkt über Veränderung nach

Somit wird er wohl erneut die Qual der Wahl haben, wem er das Vertrauen schenkt. Aufgrund Multhaups Verletzung muss er die erfolgreiche Startelf vom Spiel gegen Meppen sowieso ändern. Das bedeutet für ihn aber nicht, dass bis auf die Rechtsverteidiger-Position alles beim Alten bleibt. „Es sind jetzt nicht fünf Posten offen, aber auf der einen Position denke ich schon nach, ob ich da was ändere“, verrät Schiele. Wo genau es eine Umstellung trotz des klaren Sieges geben könnte, sagte er nicht. Und vielleicht vertraut er letztlich doch denselben Akteuren wie gegen Meppen. Aber ein bisschen Unsicherheit um den Stammplatz kann bei Profis sicher nicht schaden – nicht das einer denkt, mit einem Schritt weniger im Training gehe es auch.

