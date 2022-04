1:0! Eintracht Braunschweig erkämpft Sieg in Wiesbaden

Ein Lustspiel war es wahrlich nicht, das Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig am Samstagnachmittag beim SV Wehen Wiesbaden ablieferte, als Co-Trainer Matthias Lust das Kommando an der Seitenlinie übernommen hatte. Nach 90 umkämpften Minuten hieß es 1:0 (1:0).

In Abwesenheit des an Corona erkrankten Cheftrainers Michael Schiele hatte Assistenzcoach Matthias Lust die Startelf der Löwen auf einer Position verändert. Statt Danilo Wiebe, der beim 3:2-Sieg gegen den TSV Havelse begonnen hatte, begann wieder Jannis Nikolaou. Er hatte die Sperre nach seiner 5. gelben Karte wieder abgesessen.

Jannis Nikolaou schießt Eintracht Braunschweig in Wiesbaden in Führung

Und der defensive Mittelfeldspieler wurde in Durchgang eins direkt zu einem Hauptdarsteller. Nach 18 Minuten erzielte der Mann mit der Rückennummer 4 die Führung. Dem Treffer war ein Freistoß aus dem Halbfeld vorausgegangen, Sebastian Müller beförderte den Ball dann in Richtung Fünfmeterraum. Und dort wuchtete der Deutsch-Grieche ihn mit dem Fuß ins Tor.

Zuvor hatten die Braunschweiger eher schwer in die Partie gefunden. Es war ein fahriger Beginn in der Brita-Arena, auf dessen Rängen nur die Braunschweiger Alarm machten. Erstmals seit Monaten war auch die Ultra-Szene wieder organisiert im Gästeblock unterwegs – wohl auch, weil in Wiesbaden an diesem Spieltag erstmals sämtliche Corona-Schutzmaßnahmen ausgesetzt worden. Beim nächsten Heimspiel gegen die Würzburger Kickers werden sie auch im heimischen Stadion zurückerwartet. In Wiesbaden waren 2771 Zuschauer gekommen, darunter wohl rund 900 Einträchtler.

Das Heimpublikum war hingegen still. Auf der Haupttribüne langweilten sich die Familien. Ein Junge hielt ein Plakat mit der Aufschrift „Kann ich bitte ein Trikot haben“ hoch. Helden suchen sie hier wohl eher in der Nähe, in Frankfurt oder Mainz.

Wehen Wiesbaden spielt gegen Eintracht Braunschweig hart

Auf dem Platz boten die Hausherren etwas mehr Gegenwehr. Die Elf von Trainer Markus Kauczinski trat Eintracht mit viel Physis entgegen, beging auch mal versteckt ein Foul. Doch insgesamt sahen neutrale Besucher wie ZDF-Legende Rolf Töpperwien oder Ex-Eintracht-Spieler Marco Caligiuri ein Spiel, in dem die Gäste besser auftraten. Schön anzusehen, war es aber lange nicht. Jan-Hendrik Marx besaß im anfangs rechtslastigen Spiel der Blau-Gelben früh eine gute Chance. Vor dem eigenen Tor, in dem Jasmin Fejzic Ruhe und Sicherheit ausstrahlte, ließ die Eintracht kaum etwas zu. Allenfalls der schnelle Thijmen Goppel narrte Niko Kijewski ein ums andere Mal. Und das Team fabrizierte zu viele Ecken gegen sich.

Nach dem Seitenwechsel drückte Wiesbaden, die Eintracht befreite sich aber zunächst ordentlich auf dem Pressing-Versuch, den die Gastgeber gestartet hatten. Robin Krauße vergab dann eine Riesenchance, als er nach rund einer Stunde scharf am langen Pfosten vorbeizirkelte.

Eintracht Braunschweig nutzt viele Chancen gegen Wehen Wiesbaden nicht

Lust, der während des Spiels immer wieder Kontakt zum in Quarantäne befindlichen Schiele hatte, sah dann, wie Lion Lauberbach aus kurzer Distanz an Wehen-Torwart Florian Stritzel scheiterte. Das 2:0 lag in der Luft, doch weil es nicht fiel, blieb es nervenaufreibend. Auch Jomaine Consbruch hätte nach einer Flanke von Niko Kijewski erhöhen können, doch der Ball wollte nicht rein. Und wenn es auf der anderen Seite brannte, war Fejzic mit starken Taten zur Stelle.

Doch trotz der engagierten Schlussoffensive der Gäste gab es kaum Räume zum Kontern für die Braunschweiger, die weitere Möglichkeiten, den Sack zuzumachen, teils fahrlässig liegenließen. Die Schlussminuten waren nichts für schwache Nerven, doch am Ende brachte das Team der Löwen den Sieg über die Zeit. So sammelt Eintracht ohne Schiele wichtige Punkte.

