Aufstiegsrennen in Liga 3 Kaiserslautern-Fans versprechen SV Meppen Bier für Schützenhilfe

Mit zwei Patzern hintereinander verspielte der 1. FC Kaiserslautern zuletzt seinen Vorsprung im Aufstiegsrennen der 3. Liga – zugunsten von Eintracht Braunschweig. Die Blau-Gelben unter Trainer Michael Schiele punkteten konstant weiter und zogen am 1. FCK vorbei.

Am Samstag hat Eintracht Braunschweig den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga selbst in der Hand: Mit einem Sieg gegen Meppen wäre der zweite Tabellenplatz gesichert – die roten Teufel hätte das Nachsehen.

FCK-Fanclub „Teufelskerle Süd“ initiiert Bier-Aktion für Meppens Schützenhilfe

Das will ein Kaiserslauterer Fanclub aus Oberbayern nicht auf sich sitzen lassen. Da sie selbst am Samstag nicht ins Geschehen eingreifen können, hoffen sie auf Schützenhilfe vom SV Meppen – und haben sich dafür eine ganz besondere Aktion ausgedacht: „Sollte die Mannschaft gegen Eintracht Braunschweig nicht verlieren, spendet unser Fanclub dafür Fritz-Walter-Bier“, schreiben die „Teufelskerle Süd 2007“ auf ihrer Website.

Um möglichst viel Bier für Fans und Club in Aussicht stellen zu können, warb der Fanclub bis Freitagmittag um Spenden. „Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, kann für 20 Euro eine Kiste Bier für den SV Meppen finanzieren.“

Wie Die Rheinpfalz berichtet, steht der Plan des Initiatoren bereits, das Bier nach Meppen zu fahren. Ob es dazu kommen wird, steht am Samstagnachmittag nach dem Spiel von Eintracht Braunschweig gegen den SV Meppen fest. Vielleicht fließt dann auch ganz viel Wolters-Bier.

