„Tag der Eintracht“ – Braunschweigs Fußballer geben alles

Braunschweig. Die Vorfreude auf Liga 2 war am Sonntag in Braunschweig deutlich zu spüren. Bei Hannover 96 gab es parallel markige Sprüche in Richtung Eintracht.

Ruckzuck war alles im Kasten. Der Termin für das Mannschaftsfoto der Zweitliga-Fußballer von Eintracht Braunschweig ging so schnell vonstatten, dass selbst die Helfer, die hinterher die Bänke wegtragen sollten, erst gerufen werden mussten.

Für die üblichen Späßchen blieb dennoch Zeit. Innenverteidiger Brian Behrendt zog sich vor den Einzelfotos wie einst Thorsten Legat die kurze Sporthose bis unter die Achseln, Jasmin Fejzic schoss den einen oder anderen Ball in Richtung seiner Teamkollegen und Neuzugang Immanuel Pherai zeigte, wie viel Gefühl er im Umgang mit der Kugel hat. Feierabend war für die Profis, die tags zuvor 2:2 gegen Rot-Weiss Essen gespielt hatten, aber noch lange nicht.

Mit einer Vormittagseinheit in den Beinen ging es im Anschluss an den Medientermin raus zu den Fans, die zum Tag der Eintracht zu Hunderten ins Stadion an der Hamburger Straße gekommen waren. Auf der Bühne hinter der Südkurve wurden die Neuzugänge abermals den Anhängern präsentiert. Torwart Ron-Thorben Hoffmann, der in der vergangenen Saison an den AFC Sunderland ausgeliehen war, offenbarte, froh zu sein, nicht mehr das gefürchtete Essen in Großbritannien vorgesetzt zu bekommen.

Pherai, der von Borussia Dortmund an die Oker gekommen war, erntete Applaus, weil er sagte, dass er davon ausgeht, dass Blau-Gelb ihm besser stehen werde als Schwarz-Gelb. Und Anton Donkor wurde bejubelt, als er offenbarte, dass er aus den ersten drei Spielen gern neun Punkte holen würde.

Eintracht-Profi und Neuzugang Immanuel Pherai stellt sich den Braunschweiger Fans bei der Saisoneröffnung vor. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Anschließend ging es für die Mannschaft und das Trainerteam zum Autogramme schreiben. In kleinen Zelten legten die Fans ihre Trikots, Schals andere Devotionalien ab, damit die Profis sie signieren konnten. Zwei Knirpse strahlten besonders, als Busfahrer Christian Skolik ihnen zwei kleine Fußbälle in die Hand drückte – es war alles in allem ein stimmiger Nachmittag. Die Abteilungen des Vereins stellten sich an verschiedenen Stationen vor, auch für die Rettung des Stadionnamens wurde wie bei allen Testspielen zuvor noch einmal an einem separaten Stand geworben.

Erstmals nach mehrjähriger Corona-Pause hatte der Tag der Eintracht wieder stattgefunden. Und nicht nur für die Fußballer standen Fotos auf dem Programm. Jeder hatte die Möglichkeit, sich mit der Meisterschale fotografieren zu lassen. Doch die Realität heißt erstmal 2. Liga. Und auch auf die freuen sich Spieler und Fans gleichermaßen – das war zu spüren. Mehr lesen: Vorfreude auf Derby gegen 96 – das erwartet Eintracht in Liga 2

96-Abwehrspieler Julian Börner verspricht Fans zwei Derby-Siege gegen Braunschweig

Wenige Kilometer westlich vom Braunschweiger „Tag der Eintracht“ fand am Sonntag auch die Saisoneröffnung des Lokalrivalen Hannover 96 statt. Wie die Bild-Zeitung berichtet, schmiss Abwehrmann und stellvertretender Kapitän Julian Börner Giftpfeile in Richtung Braunschweig – und versprach den 96-Fans „definitiv“ zwei Derby-Siege gegen den BTSV. Fortsetzung folgt am 10. September, 13 Uhr, in der Heinz-von-Heiden-Arena.

