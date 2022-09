Hannover 96 – Eintracht Braunschweig: Alles zum Zweitliga-Knüller

Verdammt lange 581 Tage ist es am 10. September her, seit Eintracht Braunschweig und Hannover 96 das letzte Mal gegeneinander gekickt haben. Am Samstag ist die mehr als anderthalbjährige Wartezeit aber vorbei. Ab 13 Uhr stehen sich die beiden Rivalen in der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover gegenüber. Endlich ist wieder Derbyzeit! Rot gegen Blau-Gelb! Dieses Spiel elektrisiert in Südostniedersachsen mutmaßlich so stark kein zweites.

Emotionen gehören dazu, auf und neben dem Platz. Schon Tage vorher. Binnen weniger Minuten war auch bei diesem Spiel das Kontingent von 4236 Tickets im Gästeblock vergriffen. Ende August wurde es für die Braunschweiger freigeschaltet.

Das ist die sportliche Ausgangslage

Während Hannover 96 mit 13 Punkten auf Rang 5 steht und Kontakt zu den Aufstiegsrängen hergestellt hat, kämpft Eintracht Braunschweig mit vier Punkten schon jetzt ums Überleben. Das Sechs-Punkte-Spiel gegen Arminia Bielefeld, bei dem die Kicker am sechsten Spieltag mit 1:4 unterlagen, war der bisherige Tiefschlag in der Saison.

Hoffnung gibt den Blau-Gelben allerdings der starke Auftritt am vergangenen Freitag gegen den 1. FC Nürnberg, den sie mit 4:2 besiegten Könnten drei Punkte im Derby Aufwind geben für den Rest der Saison – oder schickt der Rivale aus dem Westen die Eintracht in eine noch heftigere Krise?

Historische Derbys zwischen Eintracht und Hannover 96 Historische Derbys zwischen Eintracht und Hannover 96 Die Spieler von Eintracht Braunschweig feiern mit den Fans den Derbysieg im Jahr 2014. Foto: Robin Koppelmann

Historische Derbys zwischen Eintracht und Hannover 96 DFB-Pokal 2003: Jacob Thomas (rechts), hier im Zweikampf mit Steven Cherundolo, brachte Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96 in Führung. Foto: Rudolf Flentje

Historische Derbys zwischen Eintracht und Hannover 96 Pyrotechnik im Eintracht-Block beim Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96. Foto: Swen Pförtner/dpa

Historische Derbys zwischen Eintracht und Hannover 96 Domi Kumbela im Duell mit Kenan Karaman von Hannover 96 beim Zeitliga-Derby im Jahr 2017. Foto: Susanne Hübner

Historische Derbys zwischen Eintracht und Hannover 96 Nicht nur beim Derby 2014 gegen Hannover 96 zeigen sich die Eintracht-Fans in der Südkurve von ihrer kreativen Seite. Foto: Bernhard Grimm / oh



Historische Derbys zwischen Eintracht und Hannover 96 Gerald Asamoah, hier im Duell mit Braunschweigs Maik Kappel, traf im Mai 1998 zum 1:0-Derbysieg der Hannoveraner. Foto: Agentur Hübner

Historische Derbys zwischen Eintracht und Hannover 96 Spiele im Eintracht-Stadion gegen Hannover wie hier im Mai 1998 waren immer besonders und standen immer unter besonderen Vorzeichen - auch aus Sicht der Polizei. Foto: Archivfoto: David Taylor

Das Spiel ist ausverkauft – das Stadion allerdings nicht voll

Bereits Ende August stand fest: Einen freien Vorverkauf für den Derbykracher wird es nicht geben. Ab dem 17. August wurde der Vorverkauf für Mitglieder von Hannover 96, einen Tag später für Dauerkarteninhaber des Vereins freigeschaltet. Am 30. August konnten sich auch Braunschweiger am Kontingent bedienen. Die 4236 Karten waren jedoch in Windeseile ausverkauft.

Als Auswärtsbereich deklarierte Hannover 96 die Südtribüne. Der dortige Oberrang ist inklusive notwendiger Pufferzonen der Aufenthaltsort der Braunschweig-Fans. Der komplette Unterrang wird frei bleiben.

Fahrt nach Hannover: Westfalenbahn setzt Sonderzug ein

Auch zum Niedersachsen-Derby setzt die Westfalenbahn am Samstag einen Sonderzug ein. Er startet um 10.32 Uhr von Gleis 8 des Braunschweiger Hauptbahnhofs. Ankunft in Hannover-Linden/Fischerhof ist für 11.14 Uhr geplant. Die Rückfahrt findet um 15.43 Uhr vom Bahnhof Hannover-Linden/Fischerhof von Gleis 3 statt.

Mit einer Ankunft am Braunschweiger Hauptbahnhof wird um 16.25 Uhr gerechnet. Fahrgäste, die diesen Zug nutzen möchten, brauchen ein Nahverkehrsticket der Deutschen Bahn. Der Sonderzug bietet Platz für bis zu 1200 Personen. Zudem gibt es ein Glasflaschenverbot in den Zügen.

153. Pflichtduell zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96

Das Niedersachsen-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 gehört zu den traditionsreichsten Nachbarschaftsduellen in Deutschland. Der Kick am Samstag ist das 153. Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel. Zudem hat es noch etwa zwei Dutzend Freundschaftsspiele gegeben. Das erste Spiel fand am 9. April 1905 statt, damals noch zwischen dem FC Eintracht Braunschweig und dem Hannoverschen FC. In der zweiten Qualifikationsrunde zur Deutschen Meisterschaft siegte Braunschweig nach Verlängerung mit 3:2.

Das bisher letzte Duell, ein Geisterspiel, fand 116 Jahre später, am 6. Februar 2021, im Eintracht-Stadion statt. Der bisher letzte Braunschweiger Derby-Torschütze heißt Dong-won Ji, der Blau-Gelb damals mit 1:0 in Führung brachte. Valmir Sulejmani und Marvin Duksch sorgten jedoch für den Auswärts-Dreier für Hannover 96. Es ist ein Spiel mit vielen Erinnerungen, auch von den Fans.

Hier können Sie das Spiel sehen – sofern Sie nicht im Stadion sind

Der Pay-TV-Sender Sky übertragt das Spiel live und exklusiv. Die Vorberichte starten um 12.30 Uhr, die Übertragung endet um 15 Uhr. Die ersten Bilder im Free-TV zeigt am Samstag ab etwa 18.30 Uhr die ARD-Sportschau, außerdem gibt es im ZDF-Sportstudio am späten Abend noch die wichtigsten Szenen für die Zuschauer.

Dennis, Martin, Steffen, Andy und Christian aus Braunschweig und Gifhorn trafen sich vergangene Saison in der „Wahren Liebe“ (Archivfoto). Foto: Stefan Lienert

Wer das Spiel vor dem Fernseher in Braunschweig mit Gleichgesinnten schauen möchte, hat dazu mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel zeigen die Fußballkneipen „Wahre Liebe“, „Lindi“ und „Roots Sportsbar“ die Begegnung. Früh da zu sein, lohnt sich sicherlich. Der Andrang wird groß sein.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de