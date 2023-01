Braunschweig. Philipp Kunz arbeitete mit Eintracht Braunschweigs Chefcoach Michael Schiele in Würzburg zusammen. Nun soll er Janning Michels unterstützen.

Eintracht Braunschweig Schiele holt Bekannten in Eintracht Braunschweigs Trainerteam

Wenn Eintracht Braunschweig am Donnerstag seine Vorbereitung auf die Rückrunde aufnimmt, werden neben Neuzugang Linus Gechter zwei weitere bisher unbekannte Gesichter an der Hamburger Straße dabei sein.

Eintracht Braunschweig startet mit Testspieler ins neue Jahr

Beim öffentlichen Auftakttraining des Fußball-Zweitligisten auf dem B-Platz (14.30) soll Testspieler Nyamekye Awortwie-Grant mitmischen. Außerdem holte Schiele als Unterstützung für Reha- und Athletiktrainer einen Vertrauten aus seiner Zeit bei den Würzburger Kickers ins Team. Der 32-jährige Philipp Kunz war zuletzt für die Kickers und Admira Wacker Mödling tätig. „Um unsere langzeitverletzten Spieler bestmöglich zu betreuen und auf den Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining vorzubereiten, war für uns die Einstellung eines Reha-Trainers die beste Lösung. Darüber hinaus wird er Janning Michels bei der individuellen Betreuung der Spieler im Bereich der Verletzungsprophylaxe unterstützen und so den Trainingsbetrieb weiter optimieren“, erklärt Peter Vollmann, Eintrachts Geschäftsführer Sport.

Über noch keine Erfahrungen im Profi-Fußball verfügt Awortwie-Grant. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger steht beim Südwest-Regionalligisten TSV Balingen unter Vertrag. Er ist 1,90 Meter groß. In 20 möglichen Spielen stand er fünfmal auf dem Platz.

Wie lange der in Tübingen geborene Abwehrspieler am Trainingsbetrieb teilnimmt, kommunizierte die Eintracht nicht. Womöglich bekommt er am Sonntag im Testspiel gegen den Halleschen FC eine Bewährungschance. Dies findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Testspiel zwischen Eintracht Braunschweig und der VSG Altglienicke

Die Braunschweiger Fans haben trotzdem die Gelegenheit, ihre Helden vor dem Abflug ins Trainingslager nach Chiclana de la Frontera (14. bis 22. Januar in Spanien) noch einmal zu sehen. Wie die Löwen am Mittwoch verkündeten, findet am kommenden Donnerstag ein Testspiel gegen die VSG Altglienicke statt.

Anpfiff der Partie gegen den Tabellenneunten der Regionalliga Nord-Ost ist um 12.30 Uhr auf dem Trainingsgelände der Eintracht. Tickets sind zum Preis von 5 Euro beziehungsweise 3 Euro (ermäßigt) ausschließlich an der Tageskasse erhältlich. Diese öffnet am Spieltag 60 Minuten vor Anpfiff um 11.30 Uhr.

