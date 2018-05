Costa Rica bei WM in Russland mit Navas und Ruiz

San José Das zentralamerikanische Land tritt in Russland in der Gruppe E gegen Brasilien, die Schweiz und Serbien an.

Real Madrids Torhüter Keylor Navas und Sporting Lissabons Stürmer Bryan Ruiz führen das Aufgebot Costa Ricas für die Fußball-WM in Russland an.

Nationalcoach Óscar Ramírez setzte bei der Nominierung seines 23er Kaders zum Großteil auf die Zusammensetzung des Teams in den Qualifikationsspielen.

Einzige Überraschung war die Nominierung des 20 Jahre alten Verteidigers Ian Smith, der beim schwedischen Erstligisten IFK Norrköping spielt und erst nach der geschafften WM-Qualifikation in den Kader berufen wurde.

