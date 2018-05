Dänemark mit drei Bundesliga-Profis ins Trainingslager

Helsingør Mit drei Bundesliga-Profis setzt die dänische Nationalmannschaft ihre Vorbereitung auf die Fußball-WM in Russland fort. Nach einem ersten Kurztrainingslager in der vergangenen Woche berief Trainer Age Hareide nun den Gladbacher Jannik Vestergaard, den Bremer Thomas Delaney und Yussuf Poulsen von RB Leipzig in seinen noch 27 Spieler umfassenden Kader, der am Montag in Helsingør zusammenkommt.

Bis zum 7. Juni bereiten sich die Dänen dort auf die Weltmeisterschaft vor. Bis zur Abreise nach Russland stehen zudem noch zwei Testspiele in Schweden (2. Juni) und gegen Mexiko (9. Juni) auf dem Programm. In Russland treffen die Skandinavier in der Vorrunde auf Frankreich, Australien und Peru.