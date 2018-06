Gabriel Jesus: Brasilien kann auch gegen den Ball arbeiten

Brasiliens Stürmer Gabriel Jesus sieht die besondere Stärke der Seleção in der mannschaftlichen Geschlossenheit.

Die heutige Mannschaft zeichne sich nicht allein durch ihre Fertigkeiten mit dem Ball aus, sagte der 21 Jahre alte Angreifer von Manchester City am Donnerstag in Sotschi. "Auch in der Arbeit gegen den Ball sind wir effizient und helfen uns gegenseitig bis zum Maximum." Das fange bei ihm als Mittelstürmer an, ergänzte er.

Daher sieht er sein Team auch bestens vorbereitet für den WM-Auftakt am Sonntag gegen die Schweiz. "Ich will ins Finale kommen und unabhängig davon, gegen wen wir da spielen, will ich es gewinnen", sagte er.