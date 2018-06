Erste Auftaktniederlage für DFB-Elf unter Löw

Moskau Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in der Amtszeit von Joachim Löw als Bundestrainer zum ersten Mal mit einer Niederlage in ein WM- oder EM-Turnier gestartet. Nach zuvor fünf Siegen und 13:0 Toren gab es in Moskau ein 0:1 gegen Mexiko.

Datum Paarung Ergebnis Turniererfolg 08.06.2008 Deutschland - Polen 2:0 EM-Finale 13.06.2010 Deutschland - Australien 4:0 WM-Dritter 09.06.2012 Deutschland - Portugal 1:0 EM-Halbfinale 16.06.2014 Deutschland - Portugal 4:0 Weltmeister 12.06.2016 Deutschland - Ukraine 2:0 EM-Halbfinale 17.06.2018 Deutschland - Mexiko 0:1 ???