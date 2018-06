Grindel besucht Training - "Richtige Reaktion zeigen"

Watutinki DFB-Präsident Reinhard Grindel hat am Tag nach dem WM-Fehlstart gegen Mexiko das Training der Fußball-Nationalmannschaft besucht.

Gemeinsam mit Teammanager Oliver Bierhoff beobachtete der Verbandschef die für Medien komplett geschlossene Einheit. "Mexiko war kein K.o.-Spiel. Jetzt gegen Schweden und Südkorea die richtige Reaktion zeigen", übermittelte der Präsident seine Botschaft an die Mannschaft.

Am Samstag trifft der Weltmeister in Sotschi auf Schweden. Vier Tage später steht das letzte Gruppenspiel in Kasan gegen Südkorea an.