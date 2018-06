Stuttgarter Pavard hofft auf WM-Stammplatz bei Frankreich

Istra Der Stuttgarter Bundesligaprofi Benjamin Pavard will sich als Stammspieler bei WM-Mitfavorit Frankreich etablieren.

"Ich hatte im November nicht erwartet, nominiert zu werden. Seitdem lief es. Wer meine Entwicklung im Club aber verfolgt hat, versteht, warum ich berufen worden bin. Ich will regelmäßig zum Einsatz kommen, so weit das möglich ist", sagte Pavard auf der Pressekonferenz der französischen Fußball-Nationalmannschaft am Montag in Istra.

Der 22-Jährige war zum Auftakt gegen Australien (2:1) von Beginn an auf der rechten Außenbahn zum Einsatz gekommen. Pavard profitierte auch davon, dass Djibril Sidibé nach seiner Knieverletzung noch nicht richtig in Form ist. Er akzeptiere und respektiere die Entscheidung des Trainers, meinte Pavard mit Blick auf das Spiel gegen Peru. Dort müsse sich Frankreich noch steigern. "Gegen Australien war nicht alles perfekt, es gibt einige Dinge zu verbessern. Aber wir haben das erste Spiel gewonnen, das ist das Wichtigste", sagte Pavard.

Nervös sei er in seinem ersten WM-Spiel nicht gewesen. "Ich bin keiner, der sich großen Druck oder Stress macht", betonte Pavard.