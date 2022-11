Deutschlands WM-Gegner Costa Rica gibt Kader bekannt

Deutschlands Gruppengegner Costa Rica hat seinen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar bekannt gegeben. Angeführt wird das 26 Spieler umfassende Aufgebot von Startorhüter Keylor Navas (Paris Saint-Germain) und Routinier Bryan Ruiz, wie Nationaltrainer Luis Fernando Suárez mitteilte.

Mittelfeldspieler Orlando Galo schaffte es nach einem positiven Dopingtest dagegen nicht in den Kader. „Bei Orlando hoffe ich, dass die Angelegenheit bald für ihn geklärt wird. Ich bin von seiner Unschuld überzeugt“, sagte Suárez. „Wäre dies nicht geschehen, stünde Orlando auf dieser Liste.“

Deutschland trifft in der WM-Gruppe auf Japan, Spanien und Costa Rica. Das mittelamerikanische Land ist am 1. Dezember der letzte Gruppengegner der deutschen Mannschaft. Bundestrainer Hansi Flick wird seinen Kader am 10. November bekannt geben. Die WM beginnt am 20. November.