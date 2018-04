Higuain rettet Juve Sieg gegen Inter Mailand

Mailand Der argentinische Nationalspieler erzielte in der Schlussphase den 3:2-Siegtreffer und sicherte damit die Tabellenführung.

Angreifer Gonzalo Higuain hat Juventus Turin vor einem Rückschlag im Kampf um den Titel in der italienischen Serie A bewahrt.

Der argentinische Fußball-Nationalspieler erzielte in der Schlussphase den 3:2 (1:0)-Siegtreffer für Juve gegen Inter Mailand und sicherte seinem Team damit die Tabellenführung. Zunächst war die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri auswärts früh in Führung gegangen, gab die Partie aber trotz Überzahl zwischenzeitlich aus der Hand.

Ex-Bayern-Profi Douglas Costa (13. Minute) brachte Turin schnell in Führung. Inters Matías Vecino sah kurz danach die Rote Karte (15.). Trotzdem drehten die Gastgeber in der zweiten Halbzeit durch einen Treffer von Mauro Icardi (52.) und ein Eigentor von Andrea Barzagli (65.) das Spiel. In der Schlussphase gab es noch zwei Tore für den Rekordmeister: Milan Skriniar (87.) schoss ein Eigentor, und Higuain (89.) traf.

Juve hat in der Tabelle damit zunächst vier Punkte Vorsprung auf SSC Neapel. Der Verfolger kann den Rückstand mit seiner Partie in Florenz aber wieder verkürzen.