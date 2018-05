Jetzt droht dem Hamburger SV der erste Bundesliga-Abstieg

Für den Hamburger SV droht die Zeit in der Fußball-Bundesliga nach fast 55 Jahren abzulaufen. Der Tabellenvorletzte verlor am 33. Spieltag bei Eintracht Frankfurt mit 0:3 (0:1) und muss im Saisonfinale auf ein Fußball-Wunder hoffen, um den erstmaligen Gang in die Zweitklassigkeit noch abzuwenden....