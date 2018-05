Aue geht nach Niederlage in Darmstadt auf Konfrontationskurs

Der Ton hatte sich an Tag eins nach dem 0:1 beim SV Darmstadt 98 nicht wesentlich geändert. „Diese ganz klar und in aller Welt sichtbaren Fehler dürfen und können wir nicht im Raum stehen lassen und einfach so hinnehmen“, wurde Helge Leonhardt, Präsident von Erzgebirge Aue, in einer Mitteilung...