Lopetegui: "Traurigste Tag seit dem Tod meiner Mutter"

Von der WM in Russland direkt zu Real Madrid: Julen Lopetegui. Foto: dpa

Einen Tag nach seinem Rausschmiss als spanischer Fußball-Nationaltrainer hat sich Julen Lopetegui bei seiner Präsentation als neuer Coach von Champions-League-Sieger Real Madrid emotional gezeigt.

"Gestern war für mich der traurigste Tag seit dem Tod meiner Mutter", sagte Lopetegui im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid unter Tränen vor seiner Familie und zahlreichen Journalisten. Nach langer Pause fügte er unter dem Beifall der Anwesenden an: "Aber heute ist der glücklichste Tag meines Lebens."

Real-Clubboss Florentino Pérez nutzte die Gelegenheit, um den Präsidenten des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales, in aller Schärfe zu kritisieren. Die Amtsenthebung von Lopetegui sei "ungerecht, unverhältnismäßig und beispiellos in der Geschichte des Fußballs", sagte er.

Kurz vor der Präsentation hatte der 51-Jährige Lopetegui einen Dreijahres-Vertrag unterzeichnet. Anschließend posierte der Baske mit seiner Ehefrau Rosa und seinen drei Kindern sowie mit Präsident Pérez für die Fotografen.

Der Coach war am Mittwoch - nur zwei Tage vor dem WM-Auftakt Spaniens gegen Portugal - von Rubiales im Trainingslager des WM-Mitfavoriten in Krasnodar des Amtes enthoben und durch Sportdirektor Fernando Hierro ersetzt worden, nachdem Real am Dienstag sensationell die Verpflichtung Lopeteguis bekanntgegeben hatte.

Lopetegui hat große Ziele mit Madrid

Der neue Trainer der Königlichen erhält einen Dreijahresvertrag und soll angeblich zwei Millionen Euro Ablöse gekostet haben. "Wir wollen mit Real alles gewinnen, und wir haben das Zeug, dies auch zu schaffen", meinte Lopetegui. Er ist Nachfolger von Zinedine Zidane, der Real dreimal in Folge zum Triumph in der Champions League geführt hatte und eine Woche nach dem 3:1-Endspielsieg gegen den FC Liverpool seinen überraschenden Abschied verkündete.