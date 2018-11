Mit Buffon im Tor: Paris Saint-Germain feiert zwölften Sieg

Paris Mit Torwart-Ikone Gianluigi Buffon hat Paris Saint- Germain in der französischen Fußball-Meisterschaft den zwölften Sieg im zwölften Spiel gefeiert.

Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel setzte sich im Top-Duell der Ligue 1 mit 2:1 (0:0) gegen OSC Lille durch und bleibt verlustpunktfrei an der Tabellenspitze. Paris hat bereits elf Punkte Vorsprung auf Verfolger Lille. Die Treffer für den souveränen Spitzenreiter erzielten im Prinzenpark die Superstars Kylian Mbappé (70. Minute) und der Brasilianer Neymar (84.).

Die deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer standen in der Startelf. Nach einem Handspiel von Kehrer in der Nachspielzeit konnte Nicolas Pepe per Strafstoß noch auf 1:2 verkürzen (90.+3).