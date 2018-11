Batshuayi bringt Belgien auf Endrundenkurs - Spanien zittert

Der WM-Dritte Belgien hat sich in der Fußball-Nations-League in die Pole Position für den Einzug in die Endrunde gebracht. Die "Roten Teufel" übernahmen durch ein 2:0 (0:0) gegen Island die Tabellenführung in der Gruppe 2 der A-Division und benötigen damit zum Abschluss gegen den bisherigen...