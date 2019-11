Für Horst Heldt ist der 1. FC Köln eine Herzenssache

Horst Heldt strahlte, als er den Medienraum im Geißbockheim des 1. FC Köln betrat. „Hallo zusammen“, rief er in die Runde, als er versuchte, sich gemeinsam mit Markus Gisdol den Weg in Richtung Podium zu bahnen. Das war gar nicht so einfach – denn zur Vorstellung des neuen Sportdirektors und des...