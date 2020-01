Leihe aufgelöst: Hoffenheims Locadia zurück nach England

Kehrt wieder in die Premier League zurück: Jürgen Locadia im Trikot von 1899 Hoffenheim.

Zuzenhausen. Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim und Stürmer Jürgen Locadia haben die vereinbarte Leihe vorzeitig aufgelöst.

Der 26 Jahre alte Niederländer kehrt zu seinem Stammverein Brighton & Hove Albion in England zurück, wie die Kraichgauer pünktlich zum Transferschluss mitteilten. Locadia war im Januar 2018 für 17 Millionen Euro Ablöse von der PSV Eindhoven auf die Insel gewechselt, konnte dort aber nicht überzeugen. Bei der TSG erzielte Locadia zwar schon vier Tore in dieser Bundesliga-Spielzeit, doch im Winter wurden in Munas Dabbur und Jacob Bruun Larsen zwei weitere Offensivspieler verpflichtet.