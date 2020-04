Trainer Stendel beklagt mangelnde Solidarität der Clubs

Edinburgh. Fußballtrainer Daniel Stendel vom schottischen Erstligisten Heart Of Midlothian hat die Einstellung der Clubs in Schottland kritisiert und mangelnde Solidarität beklagt.

Hintergrund ist ein möglicher Saisonabbruch in der Premiership. Die Hearts stehen auf dem letzten Tabellenplatz und könnten im Falle des Abbruchs zum Absteiger erklärt werden. "Wenn sie die Liga beenden und wir sind das einzige Team in so einer Situation, dann sagen manche anderen Teams: "Ach, das macht doch nichts."", klagte Stendel in der Zeitung "Edinburgh Evening News". "Es ist nicht leicht im Moment."

Die Hearts-Vorsitzende Ann Budge leitet eine Task Force für den Neuaufbau der Liga, bei dem auch die Zahl der teilnehmenden Vereine erhöht werden könnte, dann würde es in diesem Jahr in Schottland keinen Absteiger geben. "Ich habe mit Ann vor ein paar Tagen gesprochen", sagte Stendel, der sich jedoch wenig zuversichtlich äußerte, "sie hat mir gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass sie ein bisschen allein gegen alle kämpft."