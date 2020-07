Benedikt Höwedes beendet Profikarriere

Düsseldorf. Der ehemalige Weltmeister Benedikt Höwedes beendet seine Fußballkarriere. Das berichtet "Der Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe.

In einem Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin nannte der 32 Jahre Abwehrspieler familiäre Gründe für seinen Rücktritt. In einem Urlaub habe er kürzlich gemerkt, "wie krass es mich erfüllt hat, meinen Sohn hautnah zu erleben. Da wurde Fußball plötzlich so unwichtig für mich." Auch die Angebote mehrerer Clubs konnten ihn nicht von seinem Entschluss abbringen.

Der langjährige Kapitän des FC Schalke 04, für den er von 2001 bis 2018 auflief, hatte bereits vor einigen Wochen seinen Vertrag bei Lokomotive Moskau vorzeitig aufgelöst. Höhepunkt seiner Karriere war der Gewinn der WM 2014 in Brasilien, wo er in allen sieben Partien als Linksverteidiger zum Einsatz kam. Fünf Jahre zuvor hatte Höwedes mit der deutschen U21-Auswahl die Europameisterschaft gewonnen.

Weniger positiv sind seine Erinnerungen an den Abschied im August 2017 von seinem Stammverein Schalke, nachdem er vom damaligen Trainer Domenico Tedesco als Kapitän abgesetzt und aus der Stammelf verbannt worden war. "Ich wusste, dass es in dem Geschäft knallhart zugeht. Aber ich hatte immer nur die Sonnenseite kennengelernt. Dann habe ich die volle Breitseite bekommen", kommentierte Höwedes.

Nach weiteren Stationen bei Juventus Turin (2017 bis 2018) und Lokomotive Moskau zog er einen Schlussstrich. Höwedes äußerte sich kritisch zur Entwicklung im Fußball. Der habe "sich brutal entwickelt. Und dabei immer weiter distanziert von den normalen Fans. Da geht etwas verloren."

