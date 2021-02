Rashford macht rassistische Beleidigungen öffentlich

London. Nach mehreren Premier-League-Profis hat auch der englische Fußball-Nationalspieler Marcus Rashford von rassistischen Beleidigungen im Internet gegen ihn berichtet.

"Menschheit und soziale Medien von ihrer schlechtesten Seite", schrieb der 22 Jahre alte Stürmer von Manchester United bei Twitter. "Ja, ich bin ein schwarzer Mann und bin jeden Tag stolz drauf. Niemand und kein Kommentar werden daran etwas ändern."

Prominente Schützenhilfe erhielt er dabei von Prinz William, dem Ehrenpräsident des englischen Fußballverbands FA. "Rassistische Beleidigungen - ob auf dem Platz, den Zuschauerrängen oder in sozialen Medien - sind verabscheuungswürdig und müssen sofort aufhören", schrieb der Zweite in der britischen Thronfolge auf Twitter. Alle seien gefordert, eine Umgebung zu schaffen, in der solche Beleidigungen nicht toleriert würden.

Rashford war mit Man United am Samstag im Auswärtsspiel beim FC Arsenal nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Zuvor hatten Rashfords Teamkollegen Axel Tuanzebe und Anthony Martial von rassistischen Beleidigungen in sozialen Medien berichtet, nachdem die Mannschaft gegen Sheffield United verloren hatte. Chelsea-Profi Reece James hatte ebenfalls diskriminierende Schmähungen angeprangert. Nach Beleidigungen gegen West-Brom-Profi Romaine Sawyers ermittelt inzwischen die Polizei.

Rashford schrieb auf Twitter, er werde keine Screenshots der Nachrichten teilen. "Das wäre unverantwortlich, und wie ihr euch vorstellen könnt, steht auch nichts Originelles drin", erklärte er. "Wunderschöne Kinder aller Hautfarben folgen mir (bei Twitter), und die müssen das nicht lesen. Wunderschöne Hautfarben, die man nur feiern sollte."

