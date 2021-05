Wissam Ben Yedder (r), Stürmer von AS Monaco, freut sich mit seinen Mannschaftskameraden nach seinem Treffer.

AS Monaco erreicht französisches Pokalfinale gegen Paris

Rumilly. Die AS Monaco und Trainer Niko Kovac haben die Pflichtaufgabe im französischen Fußball-Pokal gelöst und sind souverän ins Endspiel gegen Paris Saint-Germain eingezogen. Die Monegassen gewannen beim Viertligisten GFA Rumilly Vallières in Annecy mit 5:1 (2:1).

Der krasse Außenseiter ging in der 20. Minute durch Alexi Peuget in Führung. Dank der Treffer von Arthur Bozon (27.), Aurélien Tchouameni (32.), Wissam Ben Yedder (55.), Cesc Fabregas (78.) und Alexander Golowin (82.) setzte sich das Team des früheren Bundesliga-Coaches Kovac aber klar durch. Der deutsche Stürmer Kevin Volland stand in der Startelf, blieb aber ohne eigenes Tor.

Im Finale am kommenden Mittwoch treffen Paris und Monaco aufeinander. PSG hatte sich am vergangenen Mittwoch mit 6:5 im Elfmeterschießen bei Montpellier HSC ins Endspiel gezittert.

