Australier Postecoglou neuer Trainer von Celtic Glasgow

Glasgow. Der schottische Fußball-Vizemeister Celtic Glasgow hat den früheren australischen Nationaltrainer Ange Postecoglou verpflichtet, wie der Club bekanntgeb.

Der 55-Jährige, der von 2013 bis 2017 die Socceroos trainiert hatte, kommt vom japanischen Fußballmeister Yokohama F. Marinos und unterschrieb zunächst einen Vertrag über ein Jahr. In Glasgow wird der neue Trainer eintreffen, sobald es die Corona-Regeln zulassen, teilte Celtic mit. Postecoglou muss sich voraussichtlich zuerst in Quarantäne begeben.

Mit Australien gewann der Coach 2015 den Asien-Cup und nahm an der WM 2014 in Brasilien sowie der WM 2018 in Russland teil. Vor seiner Zeit als Nationaltrainer hatte Postecoglou mit South Melbourne und Brisbane Roar in der australischen Liga mehrere Titel gewonnen.

Nach neun Meisterschaften in Serie war Celtic in der abgelaufenen Saison weit abgeschlagen mit 25 Punkten Rückstand auf den Erzrivalen Glasgow Rangers Zweiter geworden. Postecoglous Vorgänger Neil Lennon war bereits im Februar zurückgetreten. Seitdem hatte John Kennedy das Team interimsweise betreut.

