Ukrainischer Fußball-Nationaltrainer Schewtschenko hört auf

Kiew. Der frühere Weltklassestürmer Andrej Schewtschenko hat seinen Vertrag als Trainer der ukrainischen Nationalmannschaft auslaufen lassen.

"Das war harte Arbeit, in der wir zeigten, dass wir in der Lage sind, modernen Fußball zu spielen", schrieb der 44-Jährige am Sonntag auf Instagram. Der Ex-Stürmerstar der Ukraine hatte die Mannschaft etwas mehr als fünf Jahre trainiert. Medienberichten zufolge wurden Verband und Schewtschenko sich finanziell nicht einig. Wer sein Nachfolger wird, ist bisher nicht bekannt.

Bei der vergangenen Europameisterschaft hatte das ukrainische Team überraschend und erstmalig das Viertelfinale erreicht. Gegen den späteren EM-Vize England schieden die Ukrainer jedoch nach einem 0:4 aus.

In seiner Spielerlaufbahn hatte Schewtschenko zu Beginn und zum Abschluss für Dynamo Kiew gespielt. Im Ausland war er vor allem in Italien bei der AC Mailand aktiv. Er stürmte jedoch auch mehrere Jahre für den FC Chelsea in England. In der ukrainischen Nationalelf hält er bis heute mit 48 Toren den nationalen Torschützenrekord.

