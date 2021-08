Neuer Vertrag: Kulttrainer Bielsa verlängert bei Leeds

Leeds. Kulttrainer Marcelo Bielsa hat einen neuen Vertrag bei Leeds United unterschrieben.

Wie der Premier-League-Verein bekanntgab, bleibt der 66 Jahre alte Argentinier bis zum Ende der am Freitag beginnenden Spielzeit. Für Bielsa, dessen Spitzname "El Loco" (der Verrückte) lautet, ist es die vierte Saison mit Leeds United. Er hatte den Club zur Saison 2018/19 in der zweitklassigen Championship übernommen und in seinem zweiten Jahr mit zehn Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze zum Aufstieg geführt.

In der ersten Saison im Oberhaus schlugen die Whites unter anderem den späteren Meister Manchester City und landeten auf dem neunten Tabellenplatz. Am Samstag startet Leeds United beim Rekordmeister Manchester United in die neue Premier-League-Spielzeit.

