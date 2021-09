Barça beendet Negativserie mit Sieg gegen Levante

Barcelona. Der FC Barcelona hat seine Negativserie nach drei Spielen ohne Sieg beendet.

Die Katalanen setzten sich in der Primera División mit 3:0 (2:0) gegen den Abstiegskandidaten UD Levante durch und bescherten dem unter Druck stehenden Trainer Ronald Koeman den dritten Saisonsieg. Der Niederländer, der nach neun Punkten aus den ersten fünf Saisonspielen und dem 0:3 in der Königsklasse gegen den FC Bayern München in der Kritik stand, durfte in der Partie wegen seiner jüngsten Roten Karte beim 0:0 gegen Cadíz nicht auf der Bank sitzen.

Gegen Levante mit Ex-Weltmeister Shkodran Mustafi ging Barça am sechsten Spieltag der spanischen Fußball-Meisterschaft durch einen Treffer von Neuzugang Memphis Depay früh in Führung. Der Niederländer verwandelte einen Foulelfmeter (6. Minute). Sein Landsmann Luuk de Jong erhöhte für das Team von Nationalkeeper Marc-André ter Stegen auf 2:0 (14.). Für positive Nachrichten sorgte zudem der 18 Jahre alte Youngster Ansu Fati, der nach seinem Meniskuseinriss im November 2020 als Joker sein Comeback gab und zum späten 3:0 traf (90.+1).

Mit dem dritten Sieg kletterten die Katalanen auf Rang fünf und liegen nun fünf Zähler hinter Erzrivale Real Madrid, der eine Partie mehr bestritten hat. Koeman war nach dem enttäuschenden Saisonstart in Barcelona heftig kritisiert worden, spanische Medien hatten bereits über eine baldige Ablösung des 58-Jährigen spekuliert.

