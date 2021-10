Primera Division Barcelona noch tiefer in der Krise - Pleite gegen Vallecano

Madrid. Die Krise beim FC Barcelona und Trainer Ronald Koeman verschärft sich weiter. Die Katalanen mit dem deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen verloren am Mittwochabend mit 0:1 (0:1) bei Rayo Vallecano.

Der kolumbianische Altstar Radamel Falcao erzielte in der 30. Minute den entscheidenden Treffer. Barcelonas Memphis Depay scheiterte zudem per Foulelfmeter an Keeper Stole Dimitrievski (71.).

Das sportlich und finanziell angeschlagene Barça kommt damit weiter nicht zur Ruhe und liegt nach zehn Spielen im Tabellen-Mittelfeld fernab der Spitze und der Champions-League-Plätze. Für den niederländischen Coach Koeman spitzt sich die Situation durch die vierte Niederlage in den vergangenen sechs Pflichtspielen ebenfalls zu.

