Ligue 1 Nach Remis in Leipzig: PSG mit Sieg bei Girondins Bordeaux

Bordeaux. Drei Tage nach dem 2:2 in der Champions League bei RB Leipzig hat Paris Saint-Germain in der Liga seinen elften Saisonsieg gefeiert.

Auch ohne den erneut wegen Oberschenkelproblemen fehlenden argentinischen Superstar Lionel Messi kam PSG zu einem 3:2 (2:0)-Erfolg bei Girondins Bordeaux. Mit 34 Punkten führt der Hauptstadt-Club die Tabelle der Ligue 1 souverän an.

Neymar (26./43. Minute) und Kylian Mbappé (63.) erzielten in Bordeaux die Treffer für den französischen Pokalsieger. Alberth Elis (78.) und M'Baye Niang (90.+2) trafen für die Gastgeber.

PSG-Coach Mauricio hatte seine Startelf nach dem Remis in der Fußball-Königsklasse auf mehreren Positionen verändert. So spielten unter anderem die deutschen Nationalspieler Thilo Kehrer und Julian Draxler sowie Ex-Bayern-Profi Juan Bernat von Beginn an.

© dpa-infocom, dpa:211106-99-896799/4