Badstuber verlässt FC Luzern: "Noch einige Ziele"

Ex-Nationalspieler Holger Badstuber hat noch einige Ziele in seiner Karriere.

Stuttgart. Der frühere Fußball-Nationalspieler Holger Badstuber verlässt den FC Luzern nach nur fünf Monaten schon wieder.

Laut einer Mitteilung des Schweizer Pokalsiegers haben sich beide Seiten entschieden, den bis zum 30. Juni 2022 laufenden Vertrag "per sofort in gegenseitigem Einvernehmen aufzulösen". Der frühere Bayern-Spieler war erst im Sommer in die Schweiz gewechselt, Luzern ist momentan Tabellenletzter der Super League.

Viele schwere Verletzungen

"Ich selbst habe mir noch einige Ziele im Profi-Fußball gesetzt. Die gehe ich im neuen Jahr mit hundert Prozent Leidenschaft an", kommentierte der 32 Jahre alte Badstuber, der in seiner Karriere immer wieder von schwerwiegenden Verletzungen gebremst worden war.

Badstubers Vertrag beim VfB Stuttgart war Ende Juni nach vier Jahren ausgelaufen. Im vergangenen Sommer war der langjährige Profi des FC Bayern München bei den Schwaben von der Bundesliga- in die Regionalliga-Mannschaft degradiert worden. Mit den Bayern hatte er zuvor unter anderem sechsmal die deutsche Meisterschaft, viermal den DFB-Pokal und 2013 die Champions League gewonnen.

"Der Knall kommt nicht überraschend - Badstubers Engagement in Luzern muss als grosses Missverständnis abgetan werden", analysierte die Schweizer Zeitung "Blick". "Sportchef Remo Meyer holte den Champions-League-Sieger und sechsfachen deutschen Meister in der Hoffnung, dem Cupsieger-Team einen neuen Leader hinzustellen. Doch die Beziehung zwischen FCL und Badstuber harmonierte nicht".

