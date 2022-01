Barça wendet Blamage gegen Drittligisten noch ab

Linares. Der frühere Dortmunder Ousmane Dembelé hat eine Pokal-Blamage für den FC Barcelona beim Drittligisten Linares Deportivo gerade noch abgewendet.

In der dritten Runde der Copa del Rey nutzte der zur Halbzeit eingewechselte Angreifer einen Patzer von Linares-Torwart Razak Brimah in der 63. Minute zum 1:1-Ausgleich, nur sechs Minuten später traf Ferran Jutlga Blanc zum 2:1 (0:1)-Siegtreffer des Favoriten. Damit wurde es doch noch ein gelungenes Comeback für den 38 Jahre alten Dani Alves, der erstmals seit dem 22. Juni 2016 wieder in einem Pflichtspiel für den FC Barcelona aufgelaufen war.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Trotz Feldüberlegenheit des Teams aus Barcelona von Anbeginn nutzte Hugo Diaz nach 19 Minuten per Kopf die Chance zum überraschenden 1:0 für den krassen Außenseiter. Dem Team von Xavi Hernandez fiel daraufhin lange Zeit nicht viel ein. Und selbst nach der Führung für Barcelona gaben sich die Gastgeber nicht geschlagen und waren mit guten Möglichkeiten dem Ausgleich nahe.

© dpa-infocom, dpa:220105-99-604762/2