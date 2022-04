U21-Europameister Janelt verlängert Vertrag bei Brentford

London. U21-Europameister Vitaly Janelt hat seinen Vertrag beim FC Brentford verlängert. Der neue Kontrakt des 23 Jahre alten Mittelfeldspielers gilt bis zum Sommer 2026, wie der Club aus der englischen Premier League mitteilte.

Janelt wechselte 2020 vom VfL Bochum zum Londoner Club. In 24 Premier-League-Spielen gelangen ihm zwei Tore. In seiner Jugend war Janelt auch für RB Leipzig und den Hamburger SV in seiner Geburtstadt aktiv. Aufsteiger Brentford liegt in der höchsten englischen Liga derzeit auf dem 15. Platz.

© dpa-infocom, dpa:220401-99-761680/2