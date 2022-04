AS-Coach Mourinho besucht Maradona-Gedenkort in Neapel

Neapel. Vor dem wichtigen Auswärtsspiel in Neapel hat AS Roms Trainer José Mourinho einen Gedenkort für die argentinische Fußball-Legende Diego Maradona in der süditalienischen Stadt besucht.

Die AS Rom veröffentlichte in den sozialen Netzwerken ein Video, auf dem der 59 Jahre alte Portugiese Blumen in den zentral gelegenen Spanischen Vierteln Neapels niederlegte, wo viele Fotos von Maradona hängen, Graffitis an den Hauswänden prangen und Erinnerungsstücke an den 2020 verstorbenen Argentinier verteilt sind. "Grazie" (Danke) riefen einige aus der Menge, durch die Mourinho am Ostersonntag abgeschirmt von der Polizei begleitet wurde.

Maradona gilt bei den Fans des SSC Neapel als Fußball-Held. Mit ihm gewannen die Süditaliener gegen Ende der 1980er Jahren ihre wichtigsten Titel, unter anderem die Meisterschaft in der Serie A und den UEFA-Cup.

Mourinho besuchte den symbolischen Ort vor der wichtigen Partie am Ostermontag (19.00 Uhr). AS Rom könnte mit einem Sieg weiter Anschluss an Rang vier und damit einen Champions-League-Platz halten. Neapel braucht einen Sieg, um als derzeit drittplatziertes Team seine Chance im Titelrennen zu wahren. Vor der Mannschaft von Luciano Spalletti rangieren aktuell Inter Mailand und AC Mailand.

© dpa-infocom, dpa:220418-99-952339/3