Schottische Liga führt zum Jahresende Videoassistenten ein

Auf der Anzeigetafel in einem Stadion ist der Schriftzug "VAR" für Video Assistent Referee zu sehen.

London. Die schottische Fußball-Liga wird zum Ende des Jahres den Videoassistenten einführen. Das haben die Vereine der Premiership bei einem Treffen beschlossen.

Demnach soll die dafür notwendige Technologie in den kommenden Monaten in den schottischen Fußballstadien installiert werden, so dass der Videoschiedsrichter spätestens nach dem Ende der Fußball-WM im Dezember voll einsetzbar ist.

Obwohl die VAR-Technologie zunächst nur in der 1. Liga eingeführt wird, stimmten auch die Clubs der zweitklassigen Championship sowie der Ligen 3 und 4 darüber ab. Im schottischen Pokal soll der Videoassistent zunächst im Halbfinale und im Endspiel, langfristig dann auch in den früheren Pokalrunden genutzt werden.

