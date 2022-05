Wechsel perfekt: BVB-Torwart Hitz künftig für den FC Basel

Basel. Borussia Dortmunds bisheriger Torwart Marwin Hitz kehrt in seine Schweizer Heimat zurück. Der 34-Jährige wechselt zum FC Basel.

Wie der Club mitteilte, erhielt der ehemalige Fußball-Nationalspieler Hitz einen Vertrag bis Juni 2025. In der Bundesliga spielte Hitz für den VfL Wolfsburg, den FC Augsburg und den BVB. Insgesamt kam er 181 Mal in der ersten 1. Liga zum Einsatz.

Zum Saisonfinale am vergangenen Wochenende kündigte er seinen Abschied aus Dortmund nach vier Jahren an. Hitz war in den vergangenen Jahren bei der Borussia zumeist die Nummer zwei.

