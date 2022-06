Ex-Profi Carlos Tevez wird Trainer bei Rosario Central

Rosario. Nach dem Ende seiner Profikarriere wird der frühere argentinische Stürmer Carlos Tevez neuer Trainer beim Erstligaverein Rosario Central. Der 38-Jährige haben einen Vertrag für ein Jahr unterschrieben, teilte der Fußballclub mit.

Unterstützt wird Tevez von dem früheren Hockey-Spieler und -trainer Carlos Retegui. Tevez hatte zuletzt bei Boca Juniors in Buenos Aires gespielt und seine Profikarriere Anfang des Monats beendet. Er sagte, er wolle mehr Zeit für seine Familie haben.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Tevez bestritt für Argentinien über 70 Länderspiele und erzielte 13 Tore. Er wurde zweimal zum Fußballer des Jahres gewählt, einmal in Brasilien, wo er mit Corinthians São Paulo auch Meister wurde, und einmal in Italien, wo er mit Juventus Turin zweimal den Titel holte. Unter anderem fünf Meisterschaften mit Boca, zwei Titel in der Premier League mit Manchester United und einer mit Manchester City gehören zu Tevez' Erfolgen wie auch der Champions-League-Sieg mit United 2008.

Mit Argentinien wurde er zudem 2004 Olympiasieger. In seiner Heimat wird Tevez "El Apache" genannt, wegen seiner Herkunft aus dem Armenviertel "Festung Apache" in der Nähe von Buenos Aires. Beim Streamingdienst Netflix ist eine Serie über die Jugendjahre des späteren Fußballstars zu sehen.

© dpa-infocom, dpa:220621-99-747243/2