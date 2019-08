Wie die Lions Freunde beim Football zu Boden werfen

Starke Unterstützung von den Rängen dürfte den Lions-Footballern beim Gastspiel am Samstag in Hildesheim sicher sein. Schon als der Vorverkauf für das mit Spannung erwartete Niedersachsen-Duell in der Bundesliga Nord anlief und die Bestellwünsche aus der Löwenstadt immer umfangreicher wurden, war...