Die Lions gewinnen Topspiel in Hildesheim mit 37:0

Mit einer unglaublichen Demonstration von Macht und Stärke rammten die Lions ihren ärgsten Widersacher in der Bundesliga Nord in Grund und Boden. Im Duell des Tabellenzweiten gegen den Ersten setzten sich die Braunschweiger am Samstagnachmittag bei den Hildesheim Invaders mit sage und schreibe 37:0 (30:0) durch. Das Hinspiel hatten sie mit sieben Punkten Differenz gewonnen.

Damit sind die Lions drei Spieltage vor Schluss nur noch einen Sieg entfernt vom Gewinn der Nordmeisterschaft. Nächsten Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellenletzten Düsseldorf Panther könnte der Coup perfekt gemacht werden. Zum in dieser Höhe von keinem Experten erwarteten Erfolg in Hildesheim trugen die Punkte bei: Micky Kyei (6), Tobias Goebel (2), Brandon Connette (15), Christian Bollmann (6), David McCants (2) und Christopher McClendon (6).

Mit gutem Gefühl ins Spiel

„Ich bin sehr glücklich damit, wie es heute gelaufen ist“, sagte Lions-Cheftrainer Troy Tomlin. „Aber in der ganzen Trainingswoche hat die Mannschaft mir schon ein sehr gutes Gefühl gegeben für dieses Spitzenspiel. Das es dann so deutlich ausgeht, damit konnte natürlich keiner rechnen“, fügte Tomlin hinzu.

Die Protagonisten konnten es gar nicht abwarten, bis es endlich losging. Erst rannten die Braunschweiger Spieler ins Stadion des VfV Hildesheim ein, bevor ihre Einlaufmusik von der Regie gestartet werden konnte. Dann begann die Partie vor 3521 Zuschauer, gefühlt je zur Hälfte aufgeteilt auf die Anhänger beider Teams, eine Minute früher als geplant. Und dann zündeten die Löwen auf dem Platz ein Football-Feuerwerk ab, dass den Gastgebern Hören und Sehen verging.

Führung nach 142 Sekunden

Nach nur 142 Sekunden bediente Braunschweigs Spielmacher Brandon Connette Ballfänger Mickey Kyei mit einem feinen 20-Meter-Pass zur 6:0-Führung. Dann gelang den Gastgebern um Anführer Casey Therriault fast gar nichts, weil die Lions-Abwehr extremen Druck auf die Invaders ausübte. Nur 75 Sekunden später erhielten die Gäste das Ballbesitzrecht zurück. Die Angriffswelle endete mit acht weiteren Zählern, Touchdown und Zwei-Punkte-Erhöhung, für die Lions.

Und als sich Therriault anschickte, einmal aus der Umklammerung zu befreien, einen schönen Pass warf und Ballfänger Nathaniel Morris großen Raumgewinn erzielte, wurde dieser von gleich fünf Lions-Spielern derart hart attackiert, dass er den Ball verlor und die Lions das Angriffsrecht zurückeroberten. Genau zwei Spielzüge später stand es 0:23. Und noch nicht einmal das erste Viertel war vorbei.

Von diesen Rückschlägen erholten sich die Hildesheimer nicht mehr. Sie waren tief beeindruckt von der extrem schnellfüßigen, gleichwohl sehr wuchtigen und zielgerichteten Arbeitsweise der Braunschweiger Abwehr. Und natürlich von der Angriffsreihe der Lions, die bis zur Pause auch rein gar nichts vermissen ließ, Trickspielzüge einbaute und auch darüber hinaus einiges Überraschendes bot, was man von den Lions dieses Jahr noch gar nicht gesehen hatte.

Platzverweis für Morris

So kam es, dass in dem sehr emotional geführten Duell immer öfter die Hildesheimer die Nerven verloren, in jedem Fall öfter als die Braunschweiger. Nathaniel Morris, einer der vier großen Stars im Invaders-Angriff, schaffte es, sich zweimal innerhalb weniger Minuten auffällig den Schiedsrichtern gegenüber zu benehmen, kassierte dafür Strafen wegen unsportlichen Verhaltens. Zwei davon in einem Spiel für den gleichen Akteur führen zur Disqualifikation, also zum Platzverweis. Damit leistete Morris den Invaders einen Bärendienst. Denn Star Nummer zwei, Ballfänger Awini, war verletzt gar nicht erst mit von der Partie. Und Superstar Therriault schied schon vor der Halbzeitpause mit einer Fußverletzung aus. Blieb nur noch ein Akteur, der den Unterschied ausmachen kann, Anthony Dable-Wolf. Doch der war schon angeschlagen in die Begegnung gegangen, stand trotzdem häufig im Mittelpunkt, traf aber in Person von Benjamin Krahl immer wieder auf einen Widersacher, der ihn an diesem Tag an die Kette legte. Fast immer.

„Nun wollen wir am Sonntag im Spiel gegen Düsseldorf die Nordmeisterschaft perfekt machen. Es feiert sich doch viel schöner im eigenen Stadion mit den Fans als woanders“, sagte Tomlin mit einem spitzbübischen Lächeln noch. Große Erleichterung stand ihm ins Gesicht geschrieben. Niemand hatte damit gerechnet, auf solche Art und Weise die Hildesheimer besiegen zu können, die in der ganzen Saison erst einmal verloren hatten – gegen die Lions.