Zwei legendäre Lions-Anführer und einer, der es noch wird

Hildesheim. Im Football-Spitzenduell in Hildesheim mischt sich Jadrian Clark unters Publikum und erlebt mit, wie Connette brilliert und Therriault untergeht.

Da stand einer der besten Spielmacher der Bundesliga mitten unter den Football-Fans in der „neutralen Zone“. Also dort, wo man nicht an der Kleidung der Zuschauer erkennen kann, mit welchem Team die Menschen sympathisieren. Jadrian Clark, der einige aktuelle Quarterback-Statistiken aus Nord- und Südgruppe anführt, war mit Freunden und Bekannten, überwiegend weiblich, extra aus Schwäbisch Hall angereist, um das Spitzenspiel der Bundesliga Nord zwischen den Hildesheim Invaders und den Lions anzuschauen.

Natürlich auch, um zu sehen, was sein ärgster Statistik-Konkurrent, Hildesheims Casey Therriault, so treibt. Jedenfalls wünschte Clark diesem nicht unbedingt alles Gute. Denn in seiner Zeit bei den Lions wurde der US-Amerikaner fast täglich mit Landsmann Therriault verglichen, der zuvor die Braunschweiger zu mehreren Titeln geführt hatte. Sowas nervt natürlich.

„Schöne Zeit bei den Lions“

„Ich denke, dass es ein knappes Spiel wird. Aber die Lions werden sich durchsetzen“, orakelte Clark vor dem Anpfiff. Und dann fügte der neue Anführer des deutschen Meisters und frischgebackenen Süd-Champions noch vielsagend und fast wehmütig hinzu: „Ich hatte eine schöne Zeit bei den Lions. Aber manchmal läuft es anders, als man denkt.“ Clark hatte sich nach der vergangenen Saison im Poker um einen neuen Vertrag offenbar verzockt, wie man hinter vorgehaltener Hand aus dem Umfeld der Lions hörte. Und so könnte es nun auf dem Spielfeld schon in diesem Jahr ganz am Ende der Saison ein Wiedersehen mit den Lions geben. Im Finale, im German Bowl, als Gegner.

Als das Nordduell um den Gruppensieg lief, wird Clark mit einem Schmunzeln registriert haben, dass Therriault einen rabenschwarzen Tag erwischte. Erzwungen durch eine Braunschweiger Verteidigung, die Therriaults Schutztruppe regelrecht pulverisierte, immer wieder durchbrach, und sich der Hildesheimer Starspieler nur aufgrund seiner extrem starken Mobilität ein ums andere Mal vor einem Niederwurf retten konnte.

Therriault riskiert nichts

Doch immer mal wieder wurde er auch erwischt. Noch vor der Halbzeitpause derart heftig am rechten Fuß, dass für ihn das Spiel vorzeitig vorbei war. Vielleicht hätte er zurückkommen können. Aber beim Zwischenstand im Moment des Ausscheidens von 0:30 überlegt sich das ein cleverer Spieler zweimal.

Einen, den Clark bezüglich seines Rekordhungers in den Statistiken eher nicht im Auge hat, entschied die Partie wesentlich mit. Clarks Nachfolger im Lions-Dress, Brandon Connette, war der große Anführer, Lenker und Vordenker, wie es sich ein Topteam nur wünschen kann. Nicht nur wegen der 14 Punkte, die er selber erzielte. Sondern vor allem wegen der traumwandlerischen Sicherheit, die er zeigte, im richtigen Moment die richtige Entscheidung zu treffen. Mal verschleppte Connette das Tempo, mal forcierte er es, mal nahm er sich ein paar Spielzüge Zeit, um voranzukommen und nahm damit bewusst viel Zeit von der Uhr.

Touchdown in 30 Sekunden

Und manchmal ging alles ganz schnell. Beispiel: In der dritten Angriffswelle im ersten Viertel benötigte Connette genau zwei Spielzüge und weniger als 30 Sekunden Spielzeit, um über das halbe Feld zu kommen und per Pass auf Christian Bollmann einen Touchdown einzuleiten.

Clark war einer der besten Quarterbacks, die je in Braunschweig gespielt haben. Aber Connette ist so wie er spielt, mit dieser Klasse und Übersicht und vor allem im Verbund mit diesen Mitspielern noch wichtiger für die Lions. Und vielleicht kann er das ja sogar dieses Jahr noch im direkten Duell mit Clark beweisen.