70:14 – Die zweite Reihe der Lions spielt sich nach vorn

In allen Belangen überlegen ließen die Braunschweiger Bundesliga-Footballer dem Tabellenletzten Düsseldorf Panther am Sonntagnachmittag keine Chance und siegten auch in der Höhe verdient mit 70:14 (7:7, 28:0, 21:0, 14:7). Bei prächtigem Sommerwetter brachte das die begeisterten 2759 Zuschauer im...