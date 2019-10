Als Lions-Held in den Football-Ruhestand

Große Spiele und denkwürdige Siege sind immer auch Meilensteine, an denen Karrieren enden. So wie die von Patrick Finke. Der hünenhafte Verteidiger macht Schluss als aktiver Footballspieler. Der 10:7-Sieg am Samstagabend in Frankfurt gegen die Schwäbisch Hall Unicorns, der Gewinn des German Bowls,...