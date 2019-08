Löwe Karim Jallow: „Ich will in den Kader für China“

Mit dem Telefonat nach Gambia hatte es am Donnerstag nicht geklappt. Aber gestern war Karim Jallow dann doch am Hörer. Der neue Basketball-Nationalspieler der Löwen kam frisch aus dem Urlaub nach Braunschweig angereist. Dort zog der 22 Jahre alte Flügelspieler am Abend mit seiner Freundin Eva in...